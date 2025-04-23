Катар допустил расширение взаимодействия с РФ в сфере исламских финансов

Катарские власти видят потенциал для расширения финансового взаимодействия с Россией благодаря ее вовлеченности в программу исламского финансирования. Об этом в интервью «Ъ» рассказал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imad Creidi / Reuters Фото: Imad Creidi / Reuters

«Мы с интересом следили за изменениями в российском законодательстве, направленными на разрешение исламского финансирования. Мы видим в этом возможность для расширения финансового взаимодействия»,— сказал господин аль-Ансари.

По словам Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, в данный момент стороны ведут переговоры о разработке собственных инструментов и запуске пилотных проектов. Исламские финансы могут многое предложить с точки зрения этичного инвестирования, доступности финансовых услуг, а также устойчивого развития, подчеркнул представитель катарского дипведомства.

Исламский банкинг в экспериментальном режиме работает в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года. Участники производят финансовые операции по законам шариата, который запрещает брать и давать деньги под проценты, а также финансировать бизнес, связанный с азартными играми, производством свинины и алкоголя.

Полную версию интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая