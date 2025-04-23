Имущество «Донхлеббанка» снова пытаются продать за 181 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов объявило открытый аукцион по реализации активов обанкротившегося ростовского «Донхлеббанка». Начальная цена торгов установлена на уровне 181,2 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на портал Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По информации источника, на продажу выставлены долги перед банком , в числе должников фигурируют хлебопекарное предприятие ООО «Фабрика СТМ» и ее учредители — физлица.

Имущество на продажу – это 14 лотов общей стоимостью порядка 300 млн руб. Они представляют собой несколько нежилых зданий и сооружений, расположенных в Азове, Волгодонске, Морозовске, Таганроге, Зернограде и Ростове-на-Дону.

Аукцион будет проводиться с повышением цены, при этом шаг увеличения составляет 5% от начальной стоимости активов.

Напомним, «Донхлеббанк» был признан банкротом в марте 2019 года. С иском в арбитражный суд Ростовской области обратился Центробанк, который до этого отозвал у финансовой организации лицензию. Итоги аукциона планируется подвести в июне 2025 года.

Валентина Любашенко