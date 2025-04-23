В России разработана защищенная от помех переносная станция спутниковой связи

Конструкторское бюро «Интеллектуальные приборы» («ИНТЕП») представило рабочий образец станции спутниковой связи с малогабаритной полуметровой антенной, предназначенной для скрытой и помехозащищенной связи мобильных групп в Ku-диапазоне частот (радиоволны 12–18 ГГц). Об этом «Ъ» рассказал гендиректор компании Александр Кондрашина.

Умещающийся в ранец комплекс «Тень-С» может передавать цифровые данные и голос через российские спутники на геостационарной орбите. Станция также способна отправлять распределенные по широкому частотному диапазону сигналы с изменением фазы, а аппаратная часть комплекса использует принцип разделения каналов для защиты от помех, что позволяет обрабатывать закодированные и устойчивые к помехам и радиоперехвату шумоподобные сигналы (ШПС).

Как отмечают разработчики, принципиальная особенность применяемой технологии заключается в возможности создавать «цифровые структурно и энергетически скрытые группы каналов связи, исходно предназначенных для работы в условиях активных помех, уровень которых может на несколько порядков превышать уровень передаваемого скрытого сигнала». При необходимости оператор может снизить заметность и помехозащищенность ШПС-канала, жертвуя скоростью передачи данных.

По словам господина Кондрашины, этот способ защищает работу комплекса от радиоэлектронной разведки возможного противника и позволяет системе работать в сложных условиях.

Дмитрий Сотак