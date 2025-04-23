Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как компании могут расширить охват клиентов и оптимизировать затраты с помощью экосистемы для вендоров и партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Развитие партнерских сетей в IT-сфере становится ключевым инструментом для обеспечения устойчивого роста и инноваций в условиях современной экономики. По данным Frost & Sullivan, компании, сотрудничающие с партнерами, увеличивают доходы в среднем на 21,3%, благодаря доступу к новым рынкам и объединению ресурсов. В российском контексте, где технологический суверенитет стал приоритетом, партнерские сети позволяют не только компенсировать уход западных вендоров, но и создавать продукты, ориентированные на локальные потребности.

Также партнерские сети дают возможность расширить охват клиентов за счет использования существующих каналов дистрибуции и экспертизы партнеров. Например, McKinsey отмечает, что компании с развитой партнерской экосистемой достигают роста выручки на 5,4% быстрее, чем те, кто работает самостоятельно. В IT-индустрии это особенно важно: адаптировать продукты под отраслевые задачи, обеспечивая их релевантность для конечных пользователей проще с партнерами.

Эксперты ISG подчеркивают, что через партнерские экосистемы, которые включают техподдержку, автоматизацию и искусственный интеллект, компании быстрее достигают целей по оптимизации затрат. Это не просто приносит выгоду, но становится необходимостью для сохранения конкурентоспособности. Партнерская сеть несет в себе возможности расширения присутствия и совместного продвижения в новые сегменты бизнеса, где продукты вендора пока не представлены, уверена директор партнерской сети НОТА (IТ-холдинг Т1) Юлия Ларина:

«Сейчас у НОТА 146 партнеров: реселлеры, интеграторы, агенты, дистрибуторы, маркетплейсы и консалтинговые компании. Партнеры — это не просто канал продаж, а важнейший источник обратной связи. Благодаря экспертизе партнеров мы смогли реализовать успешные интеграции, адаптировать наши решения под конкретные отраслевые задачи. Также среди приоритетов вендора создание бандлов, технологических партнерств и альянсов. Особую роль сыграл наш партнерский портал, созданный осенью 2024 года, который стал площадкой для совместной работы и обмена лучшими практиками. Сейчас мы фокусируемся на развитии программ совместных продаж, запуске новых сертификационных линеек и росте экспертности. Мы уверены, что именно такой подход, когда вендоры и партнеры работают как единая экосистема, позволяет создавать решения, которые действительно отвечают запросам рынка, помогают бизнесу расти».