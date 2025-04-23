Смартфонам снизили стоимость

Курс рубля и распродажи складских запасов привели к снижению стоимости ноутбуков и смартфонов. Во всяком случае, о падении цены на 10-20% со ссылкой на ритейлеров и дистрибуторов 22 апреля сообщили «Известия». По данным издания, сети столкнулись с затовариванием складов и продают устройства, приобретенные еще до Нового года, себе в убыток. Как долго это продлится? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Если и говорить о динамике цен, то не стоит забывать и о предновогоднем росте. В январе Росстат отчитывался о повышении стоимости лэптопов и электроники на 8% год к году. В начале апреля вышла новая статистика: смартфоны подешевели почти на 4%. Такой же вектор у ценников на телевизоры, холодильники, фотоаппараты и некоторую другую технику. Впрочем, всего в пределах 1%.

Однако ритейлеры и дистрибуторы говорят, что ноутбуки, ввозимые по параллельному импорту, сейчас можно купить по гораздо более привлекательным ценам. Выбор стал меньше, и покупатели заняли выжидательную позицию, отмечает гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «В среднем — на уровне 15-20%. Выбор ноутбуков сейчас не очень большой. Логистика поступления техники в Россию, а это непрямые продажи, влияет на стоимость. Люди ждут снятия санкций, что должно, естественно, сказаться на сокращении стоимостных характеристик».

Укрепление российской валюты особенно сказалось на гаджетах от Apple, но и поставщики, и продавцы готовы к тому, что такая ситуация не будет долгой. Возможность роста цен более чем реальна, полагает руководитель направления закупок интернет-магазина компьютерной техники X-Com Антон Гусев: «Тенденция такая действительно есть. Я ее связываю, конечно же, с падением курса доллара. Особенно это видно, например, на технике Apple. Есть поставщики и вендоры, которые грузят товар в рублях, то есть у них зафиксирован рублевый ценник, но при этом они уже с февраля опустили порядка 10-15%.

В перспективе сложно сказать, потому что мы, к сожалению, не знаем, как поведет себя рубль в дальнейшем, будет ли падение курса доллара продолжаться. Здесь мы можем только гадать. Соответственно, и цены, наверное, будут возвращаться».

Уже приходят новые партии гаджетов и нужно освобождать складские помещения, поэтому снижение цен — лишь кратковременный апрельский подарок, за которым последует ценовой всплеск, допускает руководитель департамента продуктовых решений компании «Инферит Техника» Андрей Ильичев: «Некоторые дистрибуторы сейчас проводят распродажи, чтобы очистить склады, нужно возвращать деньги. Но тенденции к тому, чтобы у нас шло снижение цен, я не вижу. Более того, те инициативы, которые предпринимает сейчас правительство Дональда Трампа по введению пошлин, приводят к тому, что есть существенный риск увеличения стоимости по отгрузке как готовой электроники, телефонов, планшетов, так и компонентов».

В «М.Видео-Эльдорадо» компьютеры потеряли в цене не более 4%, говорит представитель ритейлера Сергей Коляда. По его словам, несколько поменялись условия поставщиков и работают акции от крупных брендов: «Средняя цена устройств снизилась примерно на 2 тыс. руб. и составила 60 тыс. руб. Это умеренное снижение связано в первую очередь с обновлением ассортимента и широкой проактивностью брендов. Касается отдельных моделей, участвующих в акциях или попавших под распродажи складских остатков. В числе лидеров рынка остаются крупнейшие бренды, в том числе Asus, Apple, Huawei, Lenovo и MSI в разных ценовых категориях».

Российские бренды, по словам собеседников “Ъ FM”, цен не снижают, сборка идет из комплектующих, приобретенных ранее. Задача — увеличить продажи. Возможно, этому поспособствует устранение конкуренции со стороны продукции из списков разрешенного параллельного импорта. 21 апреля стало известно, что межведомственные согласования проходит инициатива об исключении из допусков ноутбуков американского производителя НР и японской компании Fujitsu.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков