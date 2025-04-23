В Забайкалье сократят время торговли алкоголем

В Забайкалье с 1 сентября 2025 года продажа алкоголя будет разрешена лишь в период с 12:00 до 22:00. Соответствующий законопроект, инициированный краевой прокуратурой, принят на сессии регионального заксобрания, сегодня, 23 апреля. В настоящее время торговля алкоголем разрешена с 10:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За принятие ограничений проголосовало 35 депутатов, против было пятеро. При этом регпарламент единогласно одобрил еще одно антиалкогольное нововведение – ограничения торговли алкоголем в магазинах в многоквартирных домах. С 1 сентября такие торговые точки должны будут размещать алкогольную продукцию в зале, отделенном от других товаров.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, потребление алкогольной продукции на душу населения в Забайкалье составляет 10,1 литра в год, в то время, как в среднем по России – 8,8 литров в год. По количеству торговых точек с алкоголем (3 торговых объекта на 1 тыс. человек) Забайкалье занимает второе место в России после Чукотского автономного округа.

Ранее сообщалось, в 2025 году в целом ряде регионов России. Власти, в том числе Вологодской, Московской, Калужской областей, Бурятии, Якутии, Забайкалья и Санкт-Петербурга местные власти приняли решение ограничить временные рамки продажи алкоголя. Наиболее жесткие ограничения установлены в Вологодской области – алкоголь здесь купить можно лишь с 12:00 до 14:00. В Бурятии при этом разрешение торговать спиртным действует с 11:00 до 20:00. В Якутии с марта действует сокращенное время работы для баров у жилых домов: с 14 до 20 часов. Рестораны с лицензией на алкоголь могут продавать его с 12 до 23 часов. В Калужской области с начала весны текущего года действует ночной запрет на продажу алкоголя в кафе и барах в жилых домах. Дополнительные ограничения для общепита ввели также в Кировской, Костромской, Амурской, Мурманской, Иркутской областях, Калмыкии, Камчатском крае, Ханты-Мансийском и Еврейском автономном округах.

Влад Никифоров, Иркутск