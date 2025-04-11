На рынке труда Петербурга зафиксировали замедление зарплатной гонки

На петербургском рынке труда зафиксировали тренд на замедление зарплатной гонки. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным платформы, средняя предлагаемая зарплата в Петербурге достигла 82,5 тыс. рублей. Рост потенциальных доходов жителей города с начала года составил лишь +2 тыс. рублей. Годом ранее рост был более выраженным — +3,5 тыс. рублей. Зарплатные запросы местных соискателей также выросли и обогнали предложения компаний — такая тенденция наблюдается на рынке уже на протяжении 11 месяцев.

Наибольшее падение предлагаемой зарплаты с начала года было зафиксировано в сфере транспорта и логистики (-11 тыс. рублей). Также более чем на 4 тыс. сократился потенциальный доход обслуживающего и административного персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за месяц резко вырос спрос на страховщиков и медиков.

Дарья Астанина