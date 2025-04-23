Уфимец обвиняется в незаконном обороте более 1,5 кг наркотиков

Иглинский районный суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах (3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2024 года обвиняемый и его соучастники сбывали запрещенные вещества с помощью тайников в Уфе и Иглинском районе.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,5 кг синтетических наркотиков.

Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Майя Иванова