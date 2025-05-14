Сегодня исполняется 70 лет президенту Ассоциации российских банков академику РАН Гарегину Тосуняну

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарегин Тосунян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Гарегин Тосунян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова РАН академик РАН Арутюн Аветисян:

— Дорогой Гарегин Ашотович! Мы много лет знакомы, и я могу уверенно сказать, что сегодня очень рад поздравить с юбилеем настоящего Лидера — выдающегося человека, уникального, разностороннего профессионала, замечательного семьянина и прочая, и прочая, и прочая! Одним словом, Лидер — везде, в любой сфере. Восхищаюсь, как блестяще сочетаются в Вас профессионализм и энергия, позволяющие осуществлять стратегические проекты, отвечать на технологические и этические вызовы, достойно преодолевать глобальные кризисы, объединять людей вокруг себя. Желаю Вам в ближайшие годы сохранять и по-прежнему заряжать своих соратников, профессиональное сообщество и все свое окружение неиссякаемой энергией, умением увлекать и объединять сторонников, убеждать оппонентов и внедрять новое и прогрессивное на благо нашей страны и людей, чтобы мы могли вместе отметить все эти достижения, поздравляя Вас со 100-летием! Обнимаю и крепко жму руку! Всегда Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»