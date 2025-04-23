Соцфонд: российские семьи досрочно получат детские пособия

Социальный фонд России перечислит детские выплаты раньше срока из-за майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Выплаты поступают в начале месяца, но в этом году безналичные платежи за апрель придут до 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это касается единого пособия на детей до 17 лет, пособия по беременности и родам, ежемесячных выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособия на первенца до трех лет, а также пособия на детей военнослужащих по призыву»,— говорится в пресс-релизе Социального фонда.

Отдельно сообщается, что выплаты из материнского капитала на детей младше трех лет поступят 5 мая, согласно действующему графику.

Ранее СФР объявил о досрочных пенсиях за май для тех, кто обычно получает их в начале месяца. Региональные пособия могут перечисляться по другим графикам — их сроки уточняют местные соцслужбы.