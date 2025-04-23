Жительница Башкирии получила два года колонии за кражу у вдовы участника СВО

Бирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу о краже 40 тыс. руб. у супруги участника СВО. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантка уголовного дела — ранее судимая жительница Мишкинского района. Она приговорена к двум годам колонии поселения.

В суде было установлено, что в сентябре 2024 года фигурантка уголовного дела во время поездки в такси вытащила из сумки знакомой полученное ею пособие в связи с гибелью на СВО супруга.

Отмечается, что осужденная признала вину в совершении преступления.

Наталья Балыкова