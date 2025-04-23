Ветеран следствия вернулся в СК на политическую работу

Помощником руководителя СУ СКР по Пермскому краю по общественно-политической и воспитательной работе стал подполковник юстиции Станислав Бельский. Информация об участии господина Бельского в различных мероприятиях в этом статусе размещена на сайте управления.

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По данным собеседников «Ъ-Прикамье», Станислав Бельский ранее служил следователем, затем перешел в дежурную часть управления. Несколько лет назад он уволился из структуры СКР в связи с выходом на пенсию, после чего работал в «гражданских» структурах. Также он был руководителем Пермской краевой общественной организации ветеранов следствия. В этом году господин Бельский решил вернуться на службу.

Должность помощника руководителя по общественно-политической и воспитательной работе в структуре СКР была введена в прошлом году. Помощники по этому направлению работают в каждом региональном следственном управлении.