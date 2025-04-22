Россия ввела новые пошлины на косметику из недружественных стран

Правительство России расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, ввозимой из недружественных стран, которая попадает под пошлины в 35%. В него внесли духи, пудру, средства для волос и макияжа губ, а также средства по уходу за кожей.

Перечень расширен в связи с ростом российского производства парфюмерной и косметической продукции, отмечается в сообщении Минпромторга. Решение утверждено постановлением правительства.

Одновременно правительство изменило условия заградительных мер по отдельным позициям. Так, духи, туалетная вода, пудра и средства для волос из Франции будут облагаться пошлиной 20%, а не 35%. Аналогичные послабления ввели и на итальянские средства для макияжа губ и пудру. Кроме того, из-под действия пошлины вывели весь парфюм и всю косметику из Венгрии, Словакии и Южной Кореи.

35-процентные пошлины на импорт косметики и парфюма из недружественных стран начали действовать в декабре 2022 года. Минпромторг уточнил, что благодаря им российский рынок косметической и парфюмерной продукции в 2024 году вырос на 22%. Всего, по данным ведомства, в России в этой отрасли действуют более 600 компаний.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Андрей Самойлов отмечает, что послабления пошлин по отдельным товарам и странам приняты, так как российским производителям «требуется время для полного замещения импорта». По его словам, условия ввоза могут быть вновь скорректированы после появления новых отечественных альтернатив.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова говорит, что эти изменения важны для рынка, так как они затронут две большие категории продукции: средства по уходу за кожей и косметику для губ. По ее словам, в категорию «средства по уходу за кожей» может попадать очень обширный перечень товаров. Также эксперт обратила внимание на исключение из-под действия пошлины товаров из Южной Кореи: индустрия красоты в этой стране сейчас испытывает трудности из-за тарифных войн и пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Смягчение условий торговли с Россией может быть выгодно для бизнеса из республики на этом фоне. Также изменение пошлин в России дает больше возможностей производителям косметики из дружественных Китая и Турции.

Петр Бузлаев, Виктория Колганова