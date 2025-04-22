Старовойт готов поддерживать следствие по делу экс-губернатора Смирнова

Министр транспорта Роман Старовойт заявил о готовности оказывать поддержку следствию по делу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Глава Минтранса руководил регионом до 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пока идет следствие. Пока вопросов не было. Будем оказывать всестороннюю поддержку следствию, если такие вопросы будут»,— рассказал господин Старовойт газете «Ведомости».

17 апреля, на следующий день после задержания Алексея Смирнова, был задержан и его бывший заместитель Алексей Дедов. По версии следствия, фигуранты похитили из бюджета не менее 1 млрд руб. Часть из них выделялась АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Алексей Смирнов и Алексей Дедов арестованы на два месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».