Совладелец «Ростсельмаша» раскрыл детали конкуренции с Белоруссией

В то время как программа льготных кредитов для российских производителей сельхозтехники «сегодня не работает», белорусские производители не испытывают проблем с льготным кредитованием, из-за чего их присутствие на российском рынке усиливается. Об этом рассказал «Ъ» совладелец «Ростсельмаша», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, доля белорусских комбайнов на российском рынке, еще в 2021 году занимавшая 17%, в 2024 году выросла до 40%. Норма, по его мнению, — «наша доля 75%, у белорусов — 25%». «Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского ЦБ — примерно 15% субсидий в год. Не 10% единоразово, как по 1432, а каждый год по 15% за счет белорусского бюджета. На российскую технику привилегий нет. Если ты идешь в Сбербанк, то тебе там скажут: «30% годовых, пожалуйста». Это создает неравные условия конкуренции, и, естественно, белорусы «отъедают» у нас долю, что не добавляет стабильности»,— пояснил господин Бабкин.

Совладелец «Ростсельмаша» поделился своим взглядом на урегулирование ситуации. По его убеждению, следует также договориться с Белоруссией об одинаковых правилах работы и единой системе субсидирования.

«Если в России нет возможности пользоваться льготными кредитами, то и Белоруссия пусть не прибегает к субсидиям. А если мы получаем субсидии, то и они пусть запускают такие же»,— уточнил господин Бабкин.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано на сайте и в газете «Ъ» позднее.