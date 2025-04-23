Вытянуть на четверку

«Татнефть» собирается запустить новый MICE-отель категории «четыре звезды» под Альметьевском. Объект планируют открыть после реконструкции одного из существующих гостиничных комплексов. По данным «Ъ Волга-Урал», речь может идти о базе отдыха «Юность». Эксперты считают, что проект требует больших инвестиций, размер которых может составить до 2 млрд руб. Открытие единственного в городе отеля такого формата может привлечь новых туристов и корпоративных клиентов, при условии если инвестор решит возможные проблемы с транспортной доступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Номер на базе отдыха «Юность» под Альметьевском

Фото: Скриншот одного из номеров базы отдыха «Юность» на сайте бронирования отелей Номер на базе отдыха «Юность» под Альметьевском

Фото: Скриншот одного из номеров базы отдыха «Юность» на сайте бронирования отелей

Компания «Татнефть» планирует открыть четырехзвездочный отель формата MICE на месте существующего гостиничного комплекса под Альметьевском. По информации «Ъ Волга-Урал», согласно проекту, курортный комплекс будет состоять из пяти жилых корпусов на 128 номеров с конференц-холлом, столовой и бассейном. Сейчас «Татнефть» занимается поиском генерального менеджера отеля. В пресс-службе компании на вопрос о сумме инвестиций не ответили.

MICE-отель MICE расшифровывается как M — деловые встречи (meetings), I — инсентив-мероприятия, тимбилдинги (Incentives), C — конференции (Conventions) и E — выставки (Exhibitions). Туризм в отелях такого формата направлен на развитие компании, обучение сотрудников и привлечение новых клиентов.

«Татнефть» владеет 10 базами отдыха и гостиницами в Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском, Заинском и Азнакаевском районах Татарстана. Из них только четыре находятся недалеко от Альметьевска: «Юность», «Нептун», «Чайка» и «Солнечный». Из них более всего заявленным параметрам проекта соответствует база отдыха «Юность» — комплекс состоит из пяти жилых корпусов и находится в 10 км от Альметьевска. Именно такое количество корпусов фигурирует в проекте реконструкции. В настоящий момент база отдыха имеет категорию «три звезды».

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов в беседе с «Ъ Волга-Урал» заявил, что Альметьевску нужен отель для деловых встреч, так как «Татнефть» — крупная компания и ее деятельность предполагает необходимость большого количества деловых мероприятий.

Директор УК «Зорге Хоспитэлити» (в управлении УК находятся три отеля Казани) Татьяна Ильченко сообщила, что в городе сейчас отсутствует качественный номерной фонд на уровне «четыре звезды».

«Сегодня нет отеля, нет инфраструктуры, соответственно, нет и мероприятий», — считает госпожа Ильченко.

Открытие нового отеля положительно повлияет на деловой и туристический потенциал Альметьевска, однако, по мнению Татьяны Ильченко, 128 номеров — слишком много для гостиницы, находящейся в 10 км от города. Эксперт предложила спланировать корпуса с разным уровнем звездности: три и четыре звезды. Это поможет привлечь дополнительный поток гостей, повысит загрузку отеля и составит конкуренцию апартаментам.

«Если мы говорим о том, что база отдыха в будущем может стать отелем, то не стоит забывать, что требования к отелю иные в плане безопасности, к номерному фонду, зданию, соответственно, вложения будут немаленькие», — рассказала президент Ассоциации отелей города Казань и Республики Татарстан, исполнительный директор отеля «Островский» Инга Гадзаова.

Татьяна Ильченко оценила объем инвестиций в проект реконструкции в сумму от 1 до 2 млрд рублей. По итогам 2024 года прибыль «Татнефти» по МСФО выросла на 6,3% и составила 306,14 млрд руб.

Сергей Иванов сообщил, что у нового отеля должен быть не один конференц-зал для проведения малых и больших встреч. Сотрудникам гостиницы необходимо оборудовать помещение, а также службу питания, чтобы одновременно накормить большое количество гостей.

Председатель госкомитета Татарстана по туризму назвал требования к четырехзвездочным отелям стандартными и выразил уверенность, что они будут соблюдены. Татьяна Ильченко отметила, что в существующих номерах базы отдыха присутствуют элементы инженерных коммуникаций, а для того чтобы соответствовать категории «четыре звезды», нужно убрать трубы, поменять радиаторы и сделать мультизональную скрытую систему кондиционирования. Такие работы могут повлечь большие затраты для компании, особенно если планируется обновление фасадов.

Согласно классификации «звездности», для категории «четыре звезды» 5% номеров должны относиться к высшей категории, а также необходима организация системы питания «шведский стол» и меню для круглосуточного обслуживания номеров. В обязанности персонала будет входить транспортная доставка гостей и багажа. Номера должны быть оборудованы сейфами и регуляторами температуры, смена постельного белья в отелях такого класса производится раз в два дня, а полотенец — ежедневно.

Татьяна Ильченко считает, что загрузить новый отель в 10 км от Альметьевска будет непростой задачей, а перед «Татнефтью» также может встать вопрос транспортной доступности для участников деловых мероприятий. Инга Гадзаова назвала местоположение базы отдыха неплохим и предположила, что со временем компания сможет выстроить транспортную логистику.

Диана Соловьёва