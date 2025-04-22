В Перми за полчаса похолодало на 13 градусов

В Перми с 16:55 до 17:30 похолодало на 13°С, сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» со ссылкой на метеостанцию аэропорта Большое Савино. За полчаса температура воздуха упала с +25°С до +12°С. «Сейчас похолодание продолжается, Пермь находится уже под центральной частью облачной полосы холодного фронта», — говорится в сообщении. Согласно прогнозам, похолодание коснется всех районов Прикамья.

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фото: telegram-канал "Опасные природные явления Пермского края"



Специалисты отметили, что понижение температуры связано со сменой направления ветра на северное и его усилением до 17 м/с. В Кудымкаре, Гайнах и Чердыни прошел сильный снег при температуре воздуха чуть выше 0°С. Аналог нынешней погодной ситуации по контрасту температуры наблюдался 20 лет назад, 23 апреля 2005 года.