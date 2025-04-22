МВФ: санкции против России не нарушили поставки нефти на мировой рынок

Наиболее жесткие западные санкции против России, введенные в январе, не привели к существенным нарушениям поставок нефти на мировой рынок, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). Там добавили, что в 2024 году российская экономика показала более высокие темпы роста, чем ожидалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / Reuters Фото: Yuri Gripas / Reuters

«Самые жесткие санкции в отношении России на сегодняшний день (введенные 10 января 2025 года) не привели к существенному нарушению поставок нефти. Российская нефть, экспортируемая в основном в Китай и Индию, торговалась со скидкой от $5 до $15 по сравнению с Brent»,— говорится в апрельском докладе МВФ.

МВФ также улучшил прогноз ВВП России на 2025 год до 1,5% (+0,1%). Ожидаемые темпы роста мировой экономики в текущем году понижены до 2,8%. Международный валютный фонд также прогнозирует, что цены на нефть в мире снизятся на 15%, до $66,94 за баррель.

10 января США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также СПГ-проекты «Портовая СПГ» «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа.

Подробнее — в материале «Санкции ввели напоследок».