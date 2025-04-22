Сезон сместился к маю

Курортный сезон в Сочи может начаться уже в начале мая. Власти города ожидают, что на праздники в город приедет более 350 тыс. туристов. Загрузка гостиниц и санаториев достигнет 80–90%. По данным туроператоров, объем ранних бронирований на майские каникулы в Сочи еще в марте показал рост на 10% по сравнению с данными прошлого года при том, что стоимость размещения за год выросла в среднем на 15–20%.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Власти Сочи планируют в первую декаду мая 2025 года принять 350 тыс. человек. По данным мэрии курорта, загрузка гостиниц и санаториев прогнозируется на уровне 80%, а в ряде популярных отелях и санаториях будет приближаться к 90%.

«Сочи был и остается одним из наиболее популярных направлений для путешествий, при этом спрос на отдых в курорте продолжит расти по мере приближения праздников»,— отмечают в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» рассказали, что на майские праздники в Сочи забронировано на 10% больше туров, чем годом ранее. «Туристы стремятся воспользоваться длинными выходными: в 2025 году они прерываются лишь одним рабочим периодом с 5 по 7 мая»,— сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшим спросом пользуются отели в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Средняя продолжительность тура составляет 3–4 дня. По типу питания преобладают тарифы с завтраками, но также активно бронируются отели с концепцией «ультра все включено».

Стоимость размещения на майские праздники, по данным «Алеан», выросла на 15–20%. Гостевые дома предлагают тарифы от 6,3 тыс. руб. за три ночи на двоих с завтраками, в то время как трехдневное проживание в пятизвездочном отеле может обойтись в сумму от 117,3 тыс. руб. без питания.

«Мы фиксируем стабильный рост спроса, особенно на отели среднего и высокого уровня со СПА, бассейнами и развитой инфраструктурой. В майские праздники отели будут практически полностью заполнены»,— прокомментировал представитель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По его данным, популярностью традиционно пользуются: центр Сочи, Адлер, федеральная территория Сириус и Красная Поляна. Стабильно растет интерес к Хосте и Лазаревскому району, где в последние годы реализуется ряд инфраструктурных проектов.

«Несмотря на повышение цен, свободные номера на майские еще есть — особенно при готовности туристов к гибкому выбору даты и района»,— добавляет представитель АМОС.

Авиакомпании также фиксируют рост бронирований на рейсах в Сочи в праздничный период.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается более высокая динамика бронирований. Загрузка рейсов прогнозируется на уровне 95–100%. Самыми востребованными датами остаются 1, 10 и 11 мая»,— сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Аэрофлота».

С 26 апреля авиаперевозчик добавляет два ежедневных рейса по маршруту Москва — Сочи. Также увеличивается частота полетов из Красноярска, Новосибирска и Казани.

«Сочи сохраняет статус одного из наиболее популярных направлений для путешествий в майский период. В связи с этим частота рейсов из Новосибирска в начале апреля увеличится до двух в сутки, а к 27 апреля она возрастет до пяти»,— уточнили в S7 Airlines.

По данным сервиса «Купибилет», в марте авиабилеты в Сочи стоили от 39,2 тыс. руб. из Москвы (UTair), от 39,5 тыс. руб. из Санкт-Петербурга («Смартавиа»), от 48 тыс. руб. из Новосибирска (S7), от 32,2 тыс. руб. из Екатеринбурга («Уральские авиалинии») и 54,4 тыс. руб. из Иркутска (S7).

«Цены на авиаперелеты в Сочи за год выросли на 7–12%. По мере приближения праздников возможен дополнительный рост до 30%»,— отметили в пресс-службе сервиса «Купибилет».

Железнодорожные перевозки также демонстрируют рост. По данным АО «ФПК», в период с 25 апреля по 11 мая в направлении Сочи спрос увеличился на 25%. «Майские праздники традиционно являются пиковым периодом для железнодорожных перевозок. В случае необходимости и в соответствии с техническими возможностями мы готовы оперативно включать в составы дополнительные вагоны и назначать дополнительные поезда»,— сообщили в пресс-службе РЖД.

Дмитрий Богданов обращает внимание, что проблема дефицита рейсов по-прежнему существует, а транспортная доступность — является ключевым ограничением для роста турпотока в Сочи. «Нередко востребованные направления обслуживает один самолет вместо трех. Это же касается ж/д направлений и пропускной способности автомобильных дорог»,— резюмирует Дмитрий Богданов.

Мария Удовик