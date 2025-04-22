Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об импортозамещении на российском рынке IT и перспективах отечественных разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние годы российский IT-сектор показал устойчивый рост и активное развитие. Согласно данным Минцифры, продажи отечественных IT-решений и услуг составили около 4,5 трлн руб., что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост внутреннего сегмента разработки программных решений отражает высокий уровень технологической зрелости и востребованности отечественных продуктов. Российские IT-продукты довольно успешно решают задачи импортозамещения, позволяя крупным компаниям и госструктурам отказаться от западных решений и перейти на отечественные платформы. Так, по данным аналитиков «Эксперт Северо-Запад», экспорт российского ПО в 2024 году вырос на 6,6%, что подчеркивает рост доверия зарубежных клиентов и факт расширения внешних рынков.

Одновременно с этим в условиях импортозамещения локальные разработчики получают конкурентные преимущества. Отечественные платформы и системы, такие как «Сфера» от IT-холдинга Т1, например, не просто успешно заменяют западные аналоги, но и предлагают широкие возможности по масштабируемости, адаптивности и интеграции. Только в прошлом году «Сфера» заменила десятки западных IT4IT-продуктов в банке ВТБ, рассказал директор производственного блока вендора НОТА (IT-холдинг Т1) Юрий Мацыгин: «"Сфера" заместила огромный список систем в крупнейшем банке для нужд более 10 тыс. специалистов. Мы предложили функциональную замену инструментов, которыми пользовался заказчик, и постепенно наращиваем их число. Выход за рубеж необходим, так как там мы сталкиваемся с новыми конкурентными вызовами, их преодолением, и появляется по-настоящему прорывное решение.

В будущем мы встретимся с еще большим количеством конкурентов и сценариями использования наших продуктов. Для этого необходимо сделать их одинаково удобными и подходящими как для отечественных заказчиков, так и для иностранных. Решение этой задачи позволит закрыть оставшиеся функциональные разрывы. Продолжая работать в том же темпе, что мы набрали, задачу можно будет решить в очень близкой временной перспективе».