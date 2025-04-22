Под строительство дублера проспекта Гагарина изымут еще семь участков

Минимущества Нижегородской области распорядилось изъять для строительства второй очереди дублера проспекта Гагарина семь земельных участков в деревнях Бешенцево, Ближнеконстантиново и на улице Ларина в Нижнем Новгороде. С их собственниками, среди которых граждане и юрлица (ООО «Орион», «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт») власти проведут переговоры об изъятии земли под государственные нужды с возмещением ее стоимости. Если владельцы и арендаторы земельных участков откажутся, то министерство будет обращаться в суд с исками о принудительном изъятии семи участков и одного объекта недвижимости.

Напомним, участок дороги-дублера по концессии с Нижегородской областью в прошлом году начала строить дочерняя структура ДСК «Автобан». Стоимость строительства автотрассы с мостом через Оку оценена в 64,4 млрд руб., концессионеру выплачено более 12 млрд руб. аванса. Срок строительства дороги рассчитан на 4,5 года, а концессия с «Автобаном» для возврата частных инвестиций за счет платного проезда подписана на 25 лет.

Иван Сергеев