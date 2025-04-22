Суд снизил на три года срок наказания американцу Вудлэнду по делу о мефедроне

Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил до девяти лет шести месяцев срок наказания гражданину США Роберту Вудлэнду. Он был осужден на 12,5 года за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Суд учел частичное признание вины американцем, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @moscowcourts Фото: @moscowcourts

Роберта Вудлэнда арестовали в январе 2024 года по обвинению в незаконном хранении наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ). По версии следствия, он вместе с соучастниками забрал в лесопарковой зоне в Мытищах крупную партию мефедрона массой не менее 46,91 г. Приговор ему вынесли в июле того же года. В ноябре 2024-го Мосгорсуд признал назначенный ему срок законным.

Роберт Вудлэнд рассказывал, что родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он переехал в подмосковный город Долгопрудный, где работал учителем английского.