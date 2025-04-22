В Уфе на мемориальные доски погибшим участникам СВО направят 376 тысяч рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило договор на изготовление и установку мемориальных досок участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга, сообщается на сайте госзакупок. Контракт подписан с предпринимателем Сергеем Гурьяновым, предложившим исполнить его за 376,18 тыс. руб. при начальной цене 765 тыс. руб. Работы оплатит бюджет города.

Мемориальные доски с портретами или барельефными изображениями бойцов, погибших на СВО, должны быть установлены в течение 20 календарных дней на фасадах школ и колледжей, где они учились, или домов, где они жили. Так, на здании гимназии №121 должна быть размещена табличка в память Руслана Латыпова, лицея №46 — Александра Абдуллина, Центра образования №10 — Владислава Степанова, Уфимской общеобразовательной школы-интернат с первоначальной летной подготовкой — Дамира Муратшина, Семейного центра «Вместе» — Абдильфата Мухаметганеева. На табличках также разместят изображения боевых наград участников СВО.

Всего будет установлено 17 памятных досок, эскизы которых необходимо согласовать с администрациями районов Уфы и заказчиком. Подрядчик должен предоставить трехлетнюю гарантию на работы.

Майя Иванова