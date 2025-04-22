Бегляров: новый регоператор в Новороссийске заработает после утверждения тарифов

Новый региональный оператор в Новороссийске начнет работу после утверждения тарифов. Примерный срок — до 1 июня, заявил журналистам исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

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«Рассматриваем вариант приема заявок онлайн. На переходный период будет заключено соглашение: если потребитель оплатил по старой квитанции, деньги будут перечислены новому. Накладок быть не должно»,— уточнил господин Бегляров.

Для приема заявлений и заключения договоров жителей с новым регоператором на территории Новороссийска будут организованы специальные пункты. Также новый оператор увеличит количество маршрутов с 30 до 40.

Статус нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в начале апреля 2025 года был присвоен ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО). Компания сможет приступить к исполнению своих обязанностей спустя два месяца после установления тарифа на вывоз ТКО. До этого момента функции регионального оператора продолжит выполнять ООО «ЭкоЮг».

Людмила Налтакян