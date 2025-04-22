Четверо подростков пытались похитить скульптуру из «Многодетной семьи» в Уфе

Минувшей ночью полицейские во время патрулирования увидели, как четверо подростков — парень и три девушки — на улице Бессонова волокли часть арт-объекта «Многодетная семья», установленного на перекрестке улицы Бессонова и проспекта Октября, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным министерства, подросткам удалось сломать и унести фигуру «матери».

В отделе полиции с нарушителями провели профилактическую беседу. Дальнейшее развитие событий зависит от результатов начатой проверки.

Это уже не первая попытка вандализма в отношении «Многодетной семьи». В январе этого года нетрезвый 54-летний уфимец унес другую статую из этого арт-объекта — фигуру мальчика. Тогда нарушитель попытался спрятать ее в сугробе в ближайшем дворе.

Майя Иванова