В Уфе задержали причастного к пропаже скульптуры арт-объекта «Многодетная семья»

Полицейские задержали 54-летнего уфимца, причастного к пропаже скульптуры мальчика из арт-объекта «Многодетная семья» на проспекте Октября, сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили подозреваемого. Он пояснил, что 29 января возвращался домой в алкогольном опьянении. Увидев памятник многодетной семье, хотел поправить одну из статуй, но не смог вернуть ее на место. Нарушитель унес фигуру в ближайшие дворы и бросил около дома. Уфимец признался, что сожалеет о случившемся.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Майя Иванова