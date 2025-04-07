Авиакомпания «ЮТэйр» сократила чистую прибыль в четыре раза до 866 млн рублей

ПАО «Авиакомпания "ЮТэйр"» по итогам 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в четыре раза до 866,7 млн руб. против 3,4 млрд руб., годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Выручка за 2024 год выросла до 79,1 млрд руб. (65,4 млрд руб. в 2023 году), при этом выручка от перевозок внутри РФ составила 49,6 млрд руб. (в 2023 году — 40,8 млрд руб.), а от перевозок по зарубежным рейсам — 28,8 млрд руб. (в 2023 году — 24 млрд руб.). Себестоимость продаж авиакомпании увеличилась составила 77,818 млрд руб. (против 62 млрд руб. годом ранее). Валовая прибыль сократилась в 1,8 раза с 6,2 млрд руб. до 3,4 млрд руб. по итогам прошлого года.

Объем долгосрочных обязательств компании «ЮТэйр» оценили в 47 млрд рублей (на конец 2023 года — 54,8 млрд руб.). Из них заемные средства составляют в 17,6 млрд руб., краткосрочные обязательства — 37 млрд руб. (против 27,6 млрд руб. в 2023 году).

Авиакомпания Utair считается одной из крупнейших в России по объему пассажиропотока и пассажирооборота. Штаб-квартира расположена в Сургуте. Авиапарк самолетов насчитывает 59 самолетов Boeing-737 и -767 и ATR 72-500.

Напомним, согласно отчету авиакомпании «Уральские авиалинии», по итогам 2024 года их чистая прибыль по РСБУ составила 17,4 млрд руб., против 17,1 млрд руб. в 2023 году.