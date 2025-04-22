Тюменский проект получил награду президентской премии «Служение»

Проект из Тюмени стал одним из победителей второй президентской премией «Служение», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тюменское управленческое решение по удержанию сотрудников через развитие наставничества заняло третье место в номинации «Институт наставничества — для будущего страны». Награду получила начальник отдела приема и выдачи документации по муниципальным услугам департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елена Андрощук. Ее идеи помогли сплотить коллектив и снизить отток кадров. «Елена лично наставляла молодых сотрудников, делилась опытом, поддерживала, показывала, что даже в рутинной работе можно чувствовать смысл и ценность. Поздравляю с заслуженной наградой»,— сказал господин Моор.

Проведение премии «Служение» было анонсировано в ноябре 2023 года первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Премия была учреждена по поручению президента России Владимира Путина — награды присуждаются по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В 2024 году прошло первое вручение наград. На премию 2025 года было подано 41313 заявки, при этом 4014 из них — из регионов Уральского Федерального округа (УрФО).

Ирина Пичурина