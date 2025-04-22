Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 апреля

16:07. Пять мирных жителей пострадали при ударах дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Речь идет об автомобилисте, а также — о супругах с 16-летней дочерью и 19-летним сыном. Водитель транспортного средства уже доставлен в больницу, остальных пострадавших везут в медучреждения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:59. Дрон ВСУ атаковал КамАЗ на повороте в село Сергиевка Краснояружского района Белгородской области. Водитель грузовика получил ранения, от которых скончался по дороге в медучреждение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:46. Суд признал виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Сафронова, Ярослава Мазура, Дмитрия Огаренко и Кирилла Комарова. Сафронову и Огаренко назначили по 15 лет лишения свободы, Мазуру и Комарову — по 16. Первые три года все они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в ведомстве.

13:54. В общий состав потерь ВСУ на курском направлении вошли до 75 540 военнослужащих, сообщили в оборонном ведомстве.

13:41. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили «более 160 военнослужащих». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

13:38. Около 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

13:10. Сегодня с 14:00 до 18:00 на полигоне в Яковлевском округе Белгородской области будут проходить плановые работы. Об этом сообщили в местной администрации.

12:50. Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение трем украинским механизированным, одной десантно-штурмовой и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. ВСУ потеряли 40 военных, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны.

12:38. ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области с помощью беспилотников. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

12:24. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

12:02. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:59. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего 92 отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Сергея Сафронова, который обстреливал дома в деревне Спальное Суджанского района Курской области, сообщили в ведомстве.

11:59. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:51. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

11:50. Ракетная опасность объявлена в Курской области, а также в Ракитянском и Краснояружском районах Белгородской области — МЧС.

10:55. СКР будет расследовать две атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область 21–22 апреля. Первая была произведена на трассе Томаровка — Красная Яруга, в результате нее пострадал мирный житель. Вторая — в селе Долгое Валуйского округа, местная жительница получила ранения. Об этом сообщили в ведомстве.

10:16. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 75 боеприпасов и 114 дронов. В результате пострадали два человека. Разрушения получили 11 частных домов и пять машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:19. Ночью мирная жительница пострадала при сбросе взрывных устройств с беспилотника в Валуйском округе Белгородской области. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:00. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

08:49. В Курской области с раннего утра дважды объявляли ракетную опасность, следует из данных регионального оперштаба. Ночью о такой опасности не предупреждали.

08:15. С начала 2025 года курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгородской области прошли 8 тыс. человек, а с начала спецоперации — каждый десятый житель региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

07:22. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией три беспилотника, в том числе два над Орловской областью и один над Белгородской. Начиная с 20:00 21 апреля, было уничтожено десять беспилотников: пять над Крымом, три над Белгородской областью, два — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.