Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 апреля

11:06. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

11:03. Ракетная опасность объявлена в Курской области, а также — в Ракитянском и Краснояружском районах Белгородской области — МЧС.

10:51. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:33. Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области Украины. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие. Об этом сообщили в Минобороны.

10:22. За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 42 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, разрушения получили два частных дома и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:08. В Краснояружском районе Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА — РСЧС.

9:55. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

9:13. «На этой неделе ждем поступления денег из федерального бюджета, которые позволят нам выплатить в полном объеме по 15 тыс. руб. жителям Краснояружского и Ракитянского районов, которые не получали еще средства. Понимаем, что они их давно ждут, поэтому, как только деньги поступят, они сразу пойдут на счета наших жителей из приграничья»,— рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

8:31. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

8:03. В Курской области за ночь шесть раз объявляли ракетную опасность и один раз опасность атаки БПЛА. Это следует из данных оперштаба.

7:34. На прошлой неделе работодатели из Краснояружского района Белгородской области начали получать компенсацию в размере 2/3 от среднемесячной заработной платы за вынужденный простой из-за оперативной обстановки. Порядка 30 работодателей уже выплаты получили, еще 20 находятся в заявке. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

6:27. Режим ракетной опасности отменен в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

6:22. Режим ракетной опасности введен в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

6:07. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — Александр Гусев.

4:01. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.