Рабочая группа одобрила предложенные изменения Конституции Республики Алтай

Члены рабочей группы, в которую вошли представители разных ветвей власти и общественных организаций, одобрили предложение о внесении изменений в Конституцию Республики Алтай. Изменения предполагают, в частности, разделение постов главы и премьер-министра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пришли к единому знаменателю принять соответствующие поправки и поддержать данную законодательную инициативу»,— сказал в эфире ГТРК «Горный Алтай» по итогам заседания рабочей группы руководитель правовой комиссии Общественной палаты региона Константин Попов. По словам председателя избирательной комиссии республики Дмитрия Степанова, новые выборы главы региона после разделения постов не потребуются, поскольку «высшее должностное лицо не расширяет свои полномочия».

Как писал «Ъ-Сибирь», с инициативой внести изменения в Конституцию Горного Алтая в середине апреля выступил его глава Андрей Турчак. По его мнению, это повысит эффективность работы органов власти в регионе. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на сессии госсобрания — эл курултая республики 24 апреля.

Валерий Лавский