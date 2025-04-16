Андрей Турчак делится полномочиями

Андрей Турчак предложил разделить посты главы и председателя правительства Республики Алтай, которые он совмещает в настоящее время. По его мнению, это повысит эффективность исполнительной власти региона. Парламент Горного Алтая внесет необходимые изменения в законодательство уже в апреле. Политологи не исключают, что на пост премьер-министра может быть назначен новый для республики человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Текущую операционную деятельность глава Республики Алтай Андрей Турчак готов передать в руки нового председателя правительства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Текущую операционную деятельность глава Республики Алтай Андрей Турчак готов передать в руки нового председателя правительства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О своих предложениях по изменению положений Конституции Республики Алтай, определяющих структуру исполнительной власти, глава региона Андрей Турчак впервые сообщил 15 апреля на встрече с ветеранами госслужбы региона. «Ключевое изменение касается разделения поста главы республики и председателя правительства. Это необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве»,— объяснил инициативу господин Турчак, совмещающий сегодня оба поста в соответствии со ст. 108 республиканской Конституции.

Предполагается, что в новой схеме премьер-министр будет заниматься текущей операционной деятельностью, отвечать за реализацию нацпроектов и региональных программ. В компетенции главы республики останутся вопросы стратегического развития, выполнение поручений президента и премьер-министра РФ.

Другая инициатива расширяет полномочия регионального парламента, который в настоящее время согласовывает кандидатуры вице-премьеров.

«Новыми изменениями предлагается через обязательное согласование с депутатами проводить кандидатуры председателя правительства и всех наших министров… Это повысит ответственность кабинета министров, которые, по сути, станут подотчетны депутатам госсобрания. Они, в свою очередь, будут нести солидарную ответственность за работу министров»,— считает Андрей Турчак.

16 апреля он изложил свои предложения на встрече с руководством госсобрания — эл курултая. По словам главы региона, они будут внесены на рассмотрение ближайшей сессии парламента, которая состоится 24 апреля.

Политолог Константин Лукин назвал инициативу Андрея Турчака «давно напрашивавшемся решением». По его словам, изменение модели исполнительной власти обсуждалось ее руководством с прошлого года. Схема с разделением постов главы региона и председателя правительства не часто встречается в Сибири. Сегодня она действует только в трех регионах Сибирского федерального округа из 10: в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. При этом, в Кузбассе и Красноярском крае председатель правительства является и первым вице-губернатором.

Для утверждения изменений в Конституцию Республики Алтай необходима поддержка, как минимум, двух третей депутатов госсобрания (28 голосов). «Единая Россия» располагает 36 мандатами из 40. Пост спикера занимает секретарь регионального отделения партии Эжер Ялбаков, который инициативу поддержал. «Считаю, что эти решения повысят качество государственного управления Республики Алтай. Тем не менее, изменения в Конституцию будут рассмотрены на заседаниях рабочих групп с участием прокуратуры, министерства юстиции, депутатов, общественных организаций. Важно, чтобы в ходе обсуждений были учтены все мнения»,— прокомментировал он предложение главы Горного Алтая.

«Когда принимали Конституцию в 1997 году, даже был спор о том, как написать: «глава Республики Алтай — председатель правительства» или «глава Республики Алтай, председатель правительства». Имелось ввиду, что тире означает неразрывность этих постов. Тогда оставили запятую с пояснением, что делить никто никогда не будет»,— рассказал «Ъ-Сибирь» единственный представитель КПРФ в госсобрании Виктор Ромашкин.

По его словам, он был противником разделения постов в 1997 году, считая его лишним для небольшого субъекта федерации, и остался им сейчас.

По словам Андрея Турчака, состав правительства во главе с новым председателем он планирует представить в июне 2025 года. В действующей структуре исполнительной власти у премьер-министра Республики Алтай один первый заместитель — Эжер Малчинов. Посты заместителей занимают Александр Прокопьев, Адар Сумин, Антон Черников, Ольга Завьялова (она же является министром финансов), Владимир Полетаев (представитель республики в Москве) и Дмитрий Хубезов (министр здравоохранения).

«Возможно, пост главы правительства займет кто-то из ныне действующих членов правительства. Но исключать того, что Турчак переманит кого-то в республику, тоже нельзя»,— заметил господин Лукин.

Валерий Лавский