Kia может возобновить импорт внедорожников в Россию

Южнокорейский автоконцерн Kia после возвращения на российский рынок сделает акцент на продаже внедорожников по импорту. Об этом заявил экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Импортировать Hyundai Solaris или Kia Rio нет смысла, так как утильсбор полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей. То есть на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели»,— сказал господин Моисеев в беседе с «Аргументы и факты».

Он уточнил, что линейка автомобилей, которые вернутся на российский рынок, сильно зависит от условий возвращения. Если Kia возобновит производство в Санкт-Петербург и Калининграде, то линейка будет значительно шире. Однако, по словам Олега Моисеева, возвращение начнется с импорта машин.

За последний месяц, по данным «РИА Новости», Kia зарегистрировала в РФ шесть товарных знаков, в том числе на автомобильный завод. В этом году компания планирует продать на территории России 50 тыс. машин. Завод в Санкт-Петербурге Kia продала в 2022 году вместе с остальным бизнесом в РФ за 10 тыс. руб. с правом обратного выкупа в течение двух лет.

Екатерина Отрашкевич