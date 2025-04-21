Kia зарегистрировала в России товарный знак на новый автомобильный завод

Роспатент зарегистрировал товарные знаки южнокорейского автоконцерна Kia, которые будут действовать до 24 июля 2034 года. Последняя заявка была одобрена сегодня, 21 апреля, следует карточки в базе Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Одобренный сегодня товарный знак разрешает проектировать автомобильные заводы, производить и продавать машины, масла и смазки, а также оказывать услуги по дизайну автомобилей. Всего с начала 2025 года, по данным «РИА Новости», Kia зарегистрировала минимум шесть товарных знаков.

Корейское агентство «Рёнхап» в апреле сообщило, что Kia включила Россию в план продаж на 2025 год. Компания планирует реализовать в этому году на территории РФ 50 тыс. автомобилей. В конце 2022 года компания продала бизнес в России, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб с правом обратного выкупа в течение двух лет.

Екатерина Отрашкевич