АСВ начинает перечислять выплаты клиентам ПТБ через Уралсиб

Выплаты вкладчикам Промтрансбанка (ПТБ) через банк-агент, которым выбран Уралсиб, начнутся с сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ПТБ 15 апреля потерял лицензию на проведение банковских операций из-за нарушений законодательства о банковской деятельности, хронической убыточности и обслуживания клиентов, проводивших подозрительные перечисления.

По предварительным данным АСВ, застрахованы вклады 23,3 тыс. физических и юридических лиц — клиентов ПТБ, из них у 5,7 тыс. лиц на счету менее 1 тыс. руб. Вкладчикам будет выплачено 5,64 млрд руб.

С 18 апреля вкладчики ПТБ могут получить страховку онлайн, подав соответствующее заявление на сайте АСВ или на портале госуслуг.

Клиенты, на чьих счетах и вкладах оказались средства, превышающие установленные лимиты, могут предъявить требования кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации банка.

Наталья Балыкова