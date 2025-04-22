Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в Роспатенте как минимум четыре товарных знака, сообщает «РИА Новости». Теперь компания может производить и продавать в России машины, в том числе грузовые, автобусы, тракторы и тягачи.

В других заявках перечислены колеса, шины, амортизаторы и двигатели. Товарные знаки направили на регистрацию в 2024 году, Роспатент их одобрил в апреле 2025-го сроком до 2034 года.

Hyundai Motor Group продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа завода в течение двух лет. Россия была одним из крупнейших рынков для Hyundai Corporation. Издание The Korea Times писало, что автопроизводитель рассматривает возможность вернуться на российский рынок на фоне обсуждения ослабления санкций против РФ.

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