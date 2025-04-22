В Челябинскую область запретили ввоз почти 19 т лимонов и кабачков

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области запретили ввоз 18,7 т лимонов и кабачков из Республики Казахстан из-за несовпадающей маркировки совместно с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Машина с продукцией следовала из Туркестанской области Казахстана в Омск. Водитель предъявил фитосанитарный сертификат, однако маркировка на упаковке не совпала с данными в документе. Лимоны и кабачки вернули на территорию республики. В отношении перевозчика возбудили административное дело по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции).

Виталина Ярховска