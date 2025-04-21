«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме переиграл уфимский «Салават Юлаев» — 2:1 — в шестом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Победную шайбу забросил Алексей Василевский (75-я минута). Также в составе «Салавата Юлаева» отметился Владислав Ефремов (24). У «Спартака» гол забил Сергей Лукьянцев (28).

«Салават Юлаев» одержал первую гостевую победу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Седьмой матч серии пройдет 23 апреля в Уфе. Впервые в полуфинальной стадии play-off КХЛ команды сыграют минимум 25 матчей. Во второй раз в истории будет сыграно минимум два седьмых матча. Предыдущий рекорд (24 матча) был установлен в сезоне-2010/2011, когда две серии завершились в семи матчах и две в пяти.

Роман Левищев