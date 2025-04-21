Пошел плясать Губерниев

21 апреля президент России Владимир Путин приехал на вручение премии «Служение» и высказался насчет последних своих же инициатив по прекращению огня и приезда лидеров европейских стран на День Победы в Москву. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из национального центра «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин дал слово лауреатам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин дал слово лауреатам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К делегатам II Всероссийского муниципального форума отнеслись по-человечески, тем более в День местного самоуправления (не путать с самоуправством). В огромном полутемном буфете, где сконцентрировалось, казалось, максимальное количество делегатов, вино наливали уже в первой половине дня (а вот на экспертном диалоге «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти» были свободные места).

Тут, конечно, пригодились ланч-боксы, которые делегатам начали раздавать еще накануне. Но и в меню стоило заглянуть. «Идеальное сочетание закуски к вину,— разъяснялось в меню.— Сет из паштетов... Маслины "Гигант" без косточки... Сет с огуречным и ягодным соусом...»

Вино было, конечно, исключительно отечественного разлива: «Шардоне Балаклава», «Мезыбь. Мерло», «Вино розовое. Спелая роза»...

Нет, не сказать, чтобы кто-то злоупотреблял. Но ведь второй день разговения пошел, понять-то можно людей с утра. Впрочем, быстро закончились свободные бокалы, и наливать перестали, конечно: некуда же.

— Можно взглянуть? — вежливо спрашивал один делегат другого в очереди, кивая на меню.

— Да что там смотреть? Одни напитки остались! — с обидой отзывался тот.

Да, пропадал сет с огуречным и ягодным соусом...

Но все-таки, справедливости ради, это было не главное событие форума.

Были ведь и панельные дискуссии, и тематические встречи, и выставки, в том числе архитектурная (выставки были организованы, справедливости ради, национальным центром «Россия»).

Архитектурная выставка, мне казалось, оказалась пропитана тоской по утраченному великому искусству прошлого, то есть 1930-х годов. Что ж, замысел беспроигрышный. В центре экспозиции возвышался огромный Дворец советов с гигантским Лениным на великом постаменте в окружении благополучно построенных в городе сталинских высоток.

Во Дворце советов предполагались, видимо, прежде всего, примерно такие форумы, какой проходил сейчас в национальном центре «Россия». В Ленине тоже, наверное, должны были оборудовать просторный конгресс-холл, но так и не построили Ильича. Может, сейчас реализуют.

Один из конференц-залов был полон. Здесь проходила тематическая встреча «Сильнее стали». Она была посвящена героям СВО. Высказался полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, а когда я вошел, выступала замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она выступала со стихотворением «Мама», которое прочла с таким выражением, что никто, кажется, и не ожидал от нее. В стихотворении сын обещал маме обязательно вернуться. Не стану скрывать: к концу стихотворения некоторые в зале плакали.

При этом к одной из участниц тематической встречи и в самом деле вот-вот должен был приехать сын с фронта. Видимо, предполагалось, что встреча может состояться прямо на тематической встрече, но парень задерживался. Однако все-таки через несколько часов должен он был добраться до Москвы.

Ведущая рассказывала про главу одного муниципального образования, которая сама вручила сыну повестку в военкомат. А потом на фронт ушел и второй сын. Потом в рамках проекта «Поем вместе» несколько молодых женщин исполнили песню про то, как они тоже ждут своих с войны. Одна за другой они выходили на сцену в черном и становились рядом друг с другом. Что ж, комок стоял в горле.

Делегаты притихли. Все это было неожиданно для тематической встречи. Тут оказалось вдруг много боли.

«Сколько жен на Руси стали вдовами?..— пели женщины.— Мы за вас горой, вы за нас стеной...» «Я бы выпила — запал не тот... Я станцевала бы, да не хочется...»

Эта тематическая встреча происходила на четвертом этаже. На втором преобладали международные аспекты. И здесь зал тоже был полон. Все-таки организаторы, думал я, постарались: удалось заполнить делегатами не только буфет, но и все дискуссионные площадки (кроме той, что была посвящена единой системе публичной власти). И еще кто-то, уверен, оставался, в том числе и на улице.

— Отметим 80-летие Победы с мировым большинством! — призывал политолог и телеведущий Вячеслав Никонов.— Потому что наше дело — правое!.. Победа...

Он делал артистичную паузу.

— ...Будет за нами! — взрывался зал, где на сцене в большом белом кресле доминировала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Что же станется с этим залом, думал я, когда слово будет за ней?

Самое интересное, что полон был уже и концертный зал, где вскоре должно было начаться вручение премии «Служение», ради которого должен был приехать и Владимир Путин.

А перед входом в зал шла бойкая торговля тематическими свитшотами и футболками. Они были исписаны цитатами президента России. Мне понравился свитшот «Скрепы» с автографом Владимира Путина за 6500 руб.

— Не дорого? — с сомнением переспросил я.

— Да что вы! — с искренним недоумением смотрела на меня продавщица.— Вы видите, чьи слова?! А премиальный холопок?.. А кепочка?.. Вы кепочку посмотрите! Видите, сбоку тоже слова!

Я пригляделся: «Не та страна, которая чего-то боится!» И тот же автограф. Да, этой кепке больше всего подошел бы, мне показалось, еще один свитшот: на нем была надпись во всю грудь: «Орешник».

Началось между тем и вручение премии «Служение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Губерниев (в центре) заодно заиграл на ложках

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Губерниев (в центре) заодно заиграл на ложках

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Одним из ведущих оказался Дмитрий Губерниев. Это выглядело многообещающе.

— Мы встречаем вас на Москве, нашей столице! — он начинал с изысков.— Добро пожаловать!

Дальнейший ход событий показал, что мероприятие продумано и сделано, без преувеличения, на высоком художественном уровне. Вручанты были первого ряда. Церемония Первого муниципального форума была не такова. Уровень не вырос — он скакнул. Нет, ну сами смотрите: уже в самом начале две песни спел Юрий Антонов. Он выступил после вручения в номинации «Молодые кадры на службе страны». И это только на первый взгляд могло показаться странным или противоречивым. Ведь песни-то были для молодых или по крайней мере молодящихся: «Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей!..» «Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет... Поймем, пути назад у жизни просто нет!..» Делегатки начинали бесноваться. Но сидя, сидя.

Лауреатам вручали конверты.

— Всем спасибо, Ахмат-сила, Россия-мощь, Аллаху акбар! — неслось со сцены.

Непрестанно благодарили Владимира Путина.

— В 2020 году мы поехали с Владимиром Владимировичем Путиным в Кемерово...— не стал этого делать вице-премьер Марат Хуснуллин, вручая конверт главе города Кемерово.

Сразу интересно: и кто кого взял с собой?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреаты были искренне благодарны вручантам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лауреаты были искренне благодарны вручантам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Когда мы говорим про командную работу, вам ли не знать: вот эта эстафета... В лыжах, в биатлоне...— казалось, забывался Дмитрий Губерниев, но нет.— Великое слово «команда»!.. Вы сейчас сможете стать частью единого командного ритма!..

А это песню «Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки!..» исполнила под ложки группа подростков в фуражках с лакированными козырьками и в красных косоворотках.

Что ж, такой концерт мог и должен был состояться в тех самых 1930-х годах во Дворце советов, если бы его все-таки построили. А на самом деле проходил, как известно, ежегодно 10 ноября, в День милиции, в благополучно построенном ГКЗ «Россия».

— Национальный центр «Россия», вас не слышно!..— восклицал Дмитрий Губерниев, уже и сам играющий на ложках и раздающий их делегатам.

— «Матушка-земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька!..»— воспевала Татьяна Кортукова.

И про синий платочек тоже.

Выступил с песней и отец Киприан. На самом деле, думаю, дедушка. «Шум берез слышу я...» — настаивал он.

Возможно, впрочем, это тиннитус. Приходит с возрастом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Антонов не изменяет себе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Антонов не изменяет себе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

А также выступил Государственный камерный хор Татарстана и Государственный казачий ансамбль «Криница».

И ведь было душевно.

Неожиданно уже для меня вдруг на мгновение вернулся к современности генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов:

— Поклон вам,— обратился он к делегатам,— за то, что имеете аккаунты в социальных сетях!

— Благодаря вам мы узнали, что такое Серебряная борода России с золотым отливом! — тем временем обращался Дмитрий Губерниев к безбородому лауреату.

Но и это было уже славно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростки с ложками на хлеб не мазали

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Подростки с ложками на хлеб не мазали

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава национального центра «Россия» Наталья Виртуозова настаивала:

— Руководитель муниципалитета — самая тяжелая работа на земле!

Я понимал, что делегаты хотели бы с ней поспорить: а как же работа президента страны?

Владимир Путин между тем сделал свою работу. И он, между прочим, поддержал Наталью Виртуозову:

— Я уже много раз говорил на предыдущих форумах: нет более сложной работы, чем ваша! (А, вот откуда у Натальи Виртуозовой такая ослепительная ясность, чья работа — самая тяжелая на Земле. С предыдущих форумов.— А. К.) Потому что чем выше, тем, конечно, ответственность больше, но прямого контакта с людьми меньше,— признал президент.— А только там, на вашем уровне, где есть прямой контакт с людьми, там воспринимаешь весь нерв происходящих событий, все проблемы, с которыми сталкивается каждый конкретный человек, а значит, и вся страна!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Виртуозова, как всегда, улыбчива

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наталья Виртуозова, как всегда, улыбчива

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин покинул сцену. А Дмитрий Губерниев остался.

— Не только мужчины, но и прекрасные дамы получают награды!..— воскликнул он через полминуты.— Дамы-руководители — что может быть лучше?!! Это я вам как подкаблучник говорю!..

Да, Дмитрий Губерниев после ухода Владимира Путина окончательно расслабился. А ведь этого и ждали.

— Лариса Долина и Ольга Кормухина, блестящие наши певицы, награждают блестящих людей!.. Руки им пожимал президент Российской Федерации! — не желал останавливаться он.

Затем инициативу в свои руки взяли все-таки детский музыкальный театр «Домисолька» и Олег Газманов.

Можно было выдохнуть.

— Веселей, ребята! Больше жизни! — требовал от делегатов в зале Олег Газманов.— Ручками помашем! Производственная гимнастика!..

Возможно, ему забыли объяснить, что тут продолжают вручать премию «Служение».

— Подруги, вы меня не оставите?.. Нет?! Никогда?..— уточнял Олег Газманов с микрофоном в руках.— «А я ясные дни...» Поем!!

И дамы уж точно не молчали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреаты пользовались повышенным вниманием зала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лауреаты пользовались повышенным вниманием зала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В это время интереснейшие события происходили за кулисами сцены. Владимир Путин счел необходимым ответить на вопросы журналистов. Видимо, решено было, что нужно прокомментировать прежде всего итоги перемирия.

— Пасхальное перемирие завершилось? — спросили его тогда.— Какие оценки вы могли бы ему дать? И какой сейчас статус? Возобновились ли боевые действия после его окончания?

— Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие.— Владимир Путин раньше не именовал себя во множественном числе.— Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях. Это праздник для всех христиан, так сложилось в эти дни: и для католиков, и для протестантов, и для православных христиан.

Выяснилось, что господин Путин обратил внимание на детали:

— Мы всегда говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима. Хотя мы видели первичную реакцию. Я думаю, что это все заметили. Было опубликовано заявление (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”), согласно которому наше предложение рассматривалось как игра судьбами, жизнями людей и так далее. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал,— скорее всего, это иностранные кураторы,— что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима. И они быстро согласились.

Что ж, действительно, прошла пара часов.

— Сейчас мы видим,— продолжал президент,— что в киевском режиме пытаются перехватить инициативу и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения. Но мы должны подумать, конечно, и внимательно все оценить, посмотреть на результаты. Я ведь, если вы обратили внимание, и сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба, что мы посмотрим, каков будет опыт объявления пасхального перемирия.

То есть Владимир Путин намерен оставить инициативу себе.

— О чем он говорит? В целом, в целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это правда. Это оценки в том числе и командующих нашими группировками. Тем не менее почти 5 тыс. нарушений было... 4900... Из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа, по-моему, 400 артобстрелов... Но в целом все-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее.

И господин Путин еще больше углубился в детали. Ради этого все и было:

— Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры — с этим надо разобраться.

Ну, например: всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета (действительно, еще как известен.— А. К.). Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской! Они и получили это возмездие (украинская сторона настаивает, что погиб один случайный военный.— А. К.)! Это было сделано именно для того, чтобы их наказать! Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты.

Были и другие случаи, и Верховный главнокомандующий намерен был их проанализировать:

— Или вот совсем недавно, несколько дней назад, в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 км, по-моему, от Одессы. Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия! Но там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали... пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы! Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский. Но он использовался для военных целей.

И вот еще:

— Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане в каком-нибудь те люди, которые заслуживают самого серьезного наказания за содеянные преступления (тоже известный случай.— А. К.). Такое тоже было! В ресторане проводятся сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесен один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем.

То есть российский президент в целом настроен мирно.

И на будущее:

— Как вы относитесь к тому, что европейские чиновники угрожают уже европейским лидерам по поводу приезда в Москву на 9 Мая? — спросили Владимира Путина.

— Для того чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты, для того чтобы осуществить свою угрозу. Это первое. И второе — нужно быть готовым применить эти силы и средства, для того чтобы их реализовать,— Владимир Путин и сам, кажется, угрожал.— Есть ли все это у каких-то европейских чиновников? Я не знаю!

Если потенциал стран, которые стоят за их спиной, ограничивается миллионом, 1 млн 300 тыс. человек, и они призывают продолжать войну до последнего украинца, то в этой связи возникают вопросы, искренне это и находятся ли люди в здравом уме, когда предлагают нечто подобное.

Владимир Путин намерен был защитить тех, кто собрался приехать в Москву, по самому жесткому варианту. Главное, чтобы это не повредило им больше всего остального.

— Но я думаю, что те, кто собирается приезжать в Россию, у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать. Прежде всего, в данном случае тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом.

Добро пожаловать.

Андрей Колесников