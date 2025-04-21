Стримингам усложнили прокат

Стриминги просят смягчить требования к прокатным удостоверениям на онлайн-контент. Новые требования могут заработать уже в 2025 году. Законопроект на этот счет депутаты подготовили в декабре. Он предполагает, что площадкам нужно будет получать разрешения Минкульта, чтобы выпускать фильмы или сериалы, как это делают традиционные кинотеатры.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Механизм прокатных удостоверений появился почти 30 лет назад. О том, как он устроен сейчас, рассказал гендиректор российского офиса Comscore, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «Для кинотеатрального проката все абсолютно четко и однозначно. Согласно требованию закона, прокатное удостоверение обязательно должно быть получено для выпуска фильма в кинотеатрах. Что касается картин на цифровых платформах, закон впрямую этого не требует, хотя Министерство культуры считает, что надо это делать. Часть стримингов получает "прокатки" на сериалы, часть стримингов этого не делает. Получается казуистическая дырка в законе, нет четкого толкования. Поэтому сейчас эта лакуна будет устраняться, и появится более четкое понимание, что выход на цифровых платформах предполагается только при наличии прокатного удостоверения, которое цифровые кинотеатры будут теперь получать.

У прокатной индустрии прежде всего вопрос относительно невыдачи прокатных удостоверений тем или иным фильмам по непонятным и необъяснимым причинам. Как это было с Ученик. Восхождение Трампа», как это произошло с фильмом Гая Ричи весной. То есть вот эти вопросы, которые индустрию ставят в ситуацию совершенного непонимания вообще, что прокатка будет получена или не будет».

В 2022 году Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». Но проект продолжил выходить онлайн как раз из-за того, что обязательные требования не установлены. Если это изменится, то и ведомство и платформы вряд ли справятся с объемом контента, который нужно будет проверить, говорили собеседники “Ъ FM”. Но это сомнительный аргумент, говорит зампред Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев: «Есть прецеденты в Российской Федерации, что суды предъявляли административные штрафы онлайн-кинотеатру за показ кинофильмов без прокатного удостоверения. Онлайн-показ совершается иными техническими средствами. И на этот вид использования прокатные удостоверения выдаются тоже. Просто кинотеатры получали обычно прокатное удостоверение, а онлайн-кинотеатры не получали никогда.

Один из главных аргументов заключается в том, что систему прокатных удостоверений придумали 30 лет назад. И когда мы сравниваем количество единиц контента, которые проходят через офлайн- и через онлайн-кинотеатры, получаются несопоставимые величины. То есть возникают сомнения вообще в пропускной способности для выдачи этих самых прокаток.

Весь этот механизм означает разрешительный порядок доступа кинокартин на российский рынок для российского зрителя. У нас как говорят: 100 картин, то это хорошо, пусть они закон выполняют. Если 1 тыс. картин, то закон тоже нужно выполнять. А если на одну больше, то закон выполнять уже не нужно. Мне кажется, эта позиция необоснованная и неуважительная по отношению к российскому законодательству. Если онлайн-кинотеатры считают, что Минкультуры России не выдаст, условно, 10 или 100 тыс. прокатных удостоверений за год, то достаточно установить в законе срок, в течение которого нужно весь этот контент провести через Министерство культуры. Но, насколько я читаю официальные отзывы Минкульта, они говорят, что они справятся и требования закона о выдаче прокатных удостоверений в разумные сроки исполнят».

Как писал РБК, стриминги оценивают потенциальные издержки из-за новых правил в 2 млрд. В Минцифры также увидели риски для бизнеса в этом законопроекте.

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Илья Сизов