Торговый робот не почувствовал подвоха

Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно московского инвестора Сергея Кулешова, признав его соучастником хищения 162 млн руб. у финансовой компании W-Empirical Holding Corp. По версии следствия, используя счет фигуранта, его сообщник манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего потерпевшей фирме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Басманный суд столицы (заседание проходило в Тверском райсуде) признал виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) москвича Сергея Кулешова и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Председательствующая судья Евгения Козлова, кроме того, удовлетворила гражданский иск компании W-Empirical Holding Corp о взыскании с осужденного 162 млн руб. В эту сумму потерпевшая сторона оценила причиненный ей ущерб. В счет уплаты этого долга на недвижимость и счета подсудимого был наложен арест.

После заседания Сергей Кулешов сообщил, что вопрос об обжаловании он обсудит с адвокатом после того, как получит на руки описательную и мотивировочную части судебного решения. При этом Кулешов остался не согласен с удовлетворением иска: и на следствии, и в суде фигурант утверждал, что не принимал непосредственного участия в мошеннических действиях, а лишь поспособствовал им.

По материалам дела, знакомый Сергея Кулешова (он уехал за границу, его дело выделено в отдельное производство) решил заработать на манипулировании ценами на иностранные акции с помощью обмана торгового робота одной из компаний. Выбор его остановился на W-Empirical Holding Corp, а саму идею он позаимствовал в СМИ, рассказавших о деле трейдера из Алматы Олжаса Ашикбаева. Тот в 2019 году сумел выявить алгоритм обмана торгового робота той же W-Empirical Holding и за полгода незаконно получил $22,2 млн. Олжаса Ашикбаева в июне 2022 года суд признал виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Приятель Сергея Кулешова предложил ему повторить опыт казахского «коллеги». Они открыли брокерский счет, счет депо во «Фридом Финанс», а Сергей Кулешов — и свой банковский.

На брокерский счет сообщник перечислил Сергею Кулешову 6 млн руб., чтобы тот мог получить статус квалифицированного инвестора и право совершать сделки с низколиквидными иностранными бумагами. После этого Сергей Кулешов дал доступ к своему аккаунту сообщнику-инвестору, который и совершал мошеннические сделки. За это Кулешову обещали 30 тыс. руб. ежемесячно.

Затем сообщник подсудимого приступил непосредственно к манипуляциям с торговым роботом (маркетмейкером). В соответствии с собственным алгоритмом маркетмейкер во внесессионное время обязан купить или продать акции по выгодной рыночной цене, если трейдер выставил пакет на продажу. Инвестор использовал фиктивные сделки, говорится в деле, для искусственного занижения и повышения цен, заставляя торгового робота совершать операции с ценными бумагами себе в убыток. Разница шла в карман махинаторам. Таким образом, они получили доход в размере 154,6 млн руб., из которых 58,6 млн руб. были выведены из России, остальное удалось заблокировать.

Алексей Соковнин