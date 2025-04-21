Торговый робот не почувствовал подвоха
Осужден соучастник хищения средств финансовой компании W-Empirical Holding Corp
Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно московского инвестора Сергея Кулешова, признав его соучастником хищения 162 млн руб. у финансовой компании W-Empirical Holding Corp. По версии следствия, используя счет фигуранта, его сообщник манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего потерпевшей фирме.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Басманный суд столицы (заседание проходило в Тверском райсуде) признал виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) москвича Сергея Кулешова и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Председательствующая судья Евгения Козлова, кроме того, удовлетворила гражданский иск компании W-Empirical Holding Corp о взыскании с осужденного 162 млн руб. В эту сумму потерпевшая сторона оценила причиненный ей ущерб. В счет уплаты этого долга на недвижимость и счета подсудимого был наложен арест.
После заседания Сергей Кулешов сообщил, что вопрос об обжаловании он обсудит с адвокатом после того, как получит на руки описательную и мотивировочную части судебного решения. При этом Кулешов остался не согласен с удовлетворением иска: и на следствии, и в суде фигурант утверждал, что не принимал непосредственного участия в мошеннических действиях, а лишь поспособствовал им.
По материалам дела, знакомый Сергея Кулешова (он уехал за границу, его дело выделено в отдельное производство) решил заработать на манипулировании ценами на иностранные акции с помощью обмана торгового робота одной из компаний. Выбор его остановился на W-Empirical Holding Corp, а саму идею он позаимствовал в СМИ, рассказавших о деле трейдера из Алматы Олжаса Ашикбаева. Тот в 2019 году сумел выявить алгоритм обмана торгового робота той же W-Empirical Holding и за полгода незаконно получил $22,2 млн. Олжаса Ашикбаева в июне 2022 года суд признал виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.
Приятель Сергея Кулешова предложил ему повторить опыт казахского «коллеги». Они открыли брокерский счет, счет депо во «Фридом Финанс», а Сергей Кулешов — и свой банковский.
На брокерский счет сообщник перечислил Сергею Кулешову 6 млн руб., чтобы тот мог получить статус квалифицированного инвестора и право совершать сделки с низколиквидными иностранными бумагами. После этого Сергей Кулешов дал доступ к своему аккаунту сообщнику-инвестору, который и совершал мошеннические сделки. За это Кулешову обещали 30 тыс. руб. ежемесячно.
Затем сообщник подсудимого приступил непосредственно к манипуляциям с торговым роботом (маркетмейкером). В соответствии с собственным алгоритмом маркетмейкер во внесессионное время обязан купить или продать акции по выгодной рыночной цене, если трейдер выставил пакет на продажу. Инвестор использовал фиктивные сделки, говорится в деле, для искусственного занижения и повышения цен, заставляя торгового робота совершать операции с ценными бумагами себе в убыток. Разница шла в карман махинаторам. Таким образом, они получили доход в размере 154,6 млн руб., из которых 58,6 млн руб. были выведены из России, остальное удалось заблокировать.