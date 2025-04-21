Трамп: США и Иран провели хорошие переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели «очень хорошие» переговоры с Ираном. При этом он добавил, что пока не ясно, каким будет исход диалога с Тегераном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У нас были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого получится. Для следующего шага нам нужно немного времени, но у нас очень хорошие встречи по Ирану»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Офис президента Ирана заявил, что Тегеран готов к заключению ядерной сделки с Вашингтоном с соблюдением национальных интересов. «если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути»,— говорится в сообщении.

19 апреля в Риме прошел второй раунд переговоров США и Ирана по теме урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На ней делегации стран среди прочего обсуждали использование мирного атома.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».