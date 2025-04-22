Журналистам отменили вечернюю программу

В Санкт-Петербургском государственном университете с этого года не будут набирать на очно-заочную форму обучения журналистике, сообщили в приемной комиссии университета. Это было последнее направление бакалавриата в вузе, где реализовывалась вечерняя форма обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты-вечерники не смогут получить военный билет сержанта запаса, который позволяет не проходить срочную службу в армии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Студенты-вечерники не смогут получить военный билет сержанта запаса, который позволяет не проходить срочную службу в армии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

До этого в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (ВШЖиМК) проходило обучение в вечернее время по направлению «Реклама и связи с общественностью», но, как отметил источник «Ъ-СПб», близкий к университету, программы закрываются из-за их низкой востребованности среди абитуриентов. Два года назад очно-заочную форму убрали на юридическом факультете вуза, а еще раньше она прекратила действовать в Институте истории СПбГУ. Теперь очередь дошла и до журналистики. Как объяснили в университете, уже поступившие студенты доучатся оставшиеся курсы, но набор по программе больше осуществляться не будет.

В то же время в очно-заочной форме журналистику можно изучать в других вузах города. В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна журналистика стоит 140 тыс. рублей в год при пяти бюджетных и 50 платных местах. А в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения данная форма обучения представлена двумя программами: «вечерники» могут изучать либо медиажурналистику (пять бюджетных и десять платных мест), либо телевизионное производство и вещание (восемь бюджетных и 12 платных мест) за 134 тыс. рублей в год.

Студенты очно-заочного отделения проходят ту же образовательную программу, что и очники. Различия между формами обучения заключаются во времени проведения занятий и наличии социальных льгот. Вечерникам не выплачивается стипендия, а получить место в общежитии можно только после основной волны заселения — в сентябре.

На студентов-вечерников распространяются ограничения на использование бесконтактной смарт-карты (БСК), которая позволяет ездить по льготным тарифам: она перестает действовать на последнем курсе. К тому же бакалавры не могут получить военный билет сержанта запаса, который позволяет не проходить срочную службу в армии.

Пары у вечерников начинаются примерно в 17:00 и заканчиваются около 22:00, из-за чего относительно тех, кто учится днем, их расписание ужимается. Именно сокращение учебных часов приводит к увеличению срока получения первой ступени высшего образования: вместо привычных четырех лет студентам-вечерникам отводится под освоение программы бакалавриата пять лет.

Подобный формат учебы позволял совмещать работу и учебу, что было особенно актуально для творческих профессий. Дополнительным преимуществом очно-заочного обучения в СПбГУ была его цена. Стоимость на 2024 год для вечерников составила 165,5 тыс. рублей за год, а для очников — 284,6 тыс. рублей.

В ВШЖиМК отмена набора на очно-заочное направление — это не единственное изменение в рамках приемной кампании. СПбГУ увеличил число бюджетных мест на оставшиеся направления школы в 2025 году. Согласно документации университета, на журналистику наберут 25 бюджетников и 114 «платников», а на международную журналистику — 20 бюджетников и 41 «платника». Направление «Реклама и связи с общественностью» планирует принять на обучение 25 бюджетников и 152 «платников».

Для сравнения: в прошлом году на очно-заочную журналистику пришлось 20 бюджетников, на очную журналистику — 15 бюджетников, на рекламу — 20 бюджетников, а на международную журналистику — 10 бюджетников, причем все оплачиваемые государством места заняли победители олимпиад и льготники. Тем самым 25 бюджетных мест с вечерней формы перераспределяются между оставшимися направлениями.

Также нововведением станет профилирование студентов по специализациям. К примеру, в ходе обучения будущие международные журналисты получат квалификацию графического дизайнера, а обычные журналисты — специалиста по информационным ресурсам. В предыдущие года универсанты лишь делились по кафедрам после второго курса. Так, на классической журналистике студенты могли пойти на кафедры медиадизайна и информационных технологий, медиалингвистики, телерадиожурналистики и менеджмента массовых коммуникаций. На международной было необходимо выбрать тематическое направление: спорт и культура или политика и бизнес.

Стефания Барченкова