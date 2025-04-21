Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования по поводу смерти папы римского Франциска. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине Его Святейшества Папы Римского Франциска», — написал Рустам Минниханов в Telegram, выразив соболезнования Римско-католической церкви.

Папа римский Франциск скончался сегодня в возрасте 88 лет. 22 апреля в Церкви Воздвижения Святого Креста в Казани пройдет заупокойная святая месса.

Дарья Сайфиева