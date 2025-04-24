«Каждый может почувствовать себя разведчиком»

О российском рынке разведки по открытым данным — Open source intelligence (OSINT), об источниках данных и о влиянии регулирования на отрасль “Ъ” рассказал гендиректор компании—разработчика OSINT-решений «Крибрум» Дмитрий Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор компании—разработчика OSINT-решений «Крибрум» Дмитрий Богданов

Фото: АО «Крибрум» Гендиректор компании—разработчика OSINT-решений «Крибрум» Дмитрий Богданов

Фото: АО «Крибрум»

— Как в России развивается рынок OSINT-информации?

— Мы отмечаем явный рост внимания к OSINT-методикам и инструментам как за рубежом, так и в России у наших заказчиков. Аббревиатура OSINT становится все более известной, хотя по-прежнему неискушенные пользователи интернета видят в ней ореол секретности из-за того, что термин подразумевает под собой разведку. Каждый может почувствовать себя OSINT-разведчиком. Большинство из нас так или иначе занимается OSINT, загугливая информацию про интересующую персону или компанию. Но только конечный результат поиска зависит от профессионализма «разведчика» и его инструментов. Поэтому результаты исследований, использующих специальные методики и инструменты, содержат в себе то, что обычному пользователю увидеть не удается.

— Какими данными вы оперируете? Пользуетесь ли вы данными из утечек, опубликованных в открытых источниках?

— Мы более десяти лет работаем с большими данными, открыто публикуемыми в интернете. Наши разработки как раз позволяют из всего огромного потока разнородных данных просеивать ненужное и отбирать то, что представляет интерес для анализа. Мы ежедневно обрабатываем примерно 140 млн текстовых сообщений, порядка 40 млн картинок и до 2 млн видеофайлов. В течение часа после публикации того или иного контента наши поисковые системы позволяют находить порядка 60% от всего собираемого объема, остальное — в течение суток. А популярные источники данных — тематические группы в соцсетях, интернет-СМИ — становятся доступными для поиска и анализа в течение буквально минут после публикации их в сети. И среди всего этого объема информации наши заказчики могут находить утечки и вовремя реагировать на такие инциденты у себя в компании.

Например, мы можем находить выложенные в сеть документы, которые представляют коммерческую тайну. Это может быть скан документа с коммерческими условиями или обсуждение какого-то ключевого ноу-хау, недопустимого для компании, чтобы такое утекало за периметры их информационного поля.

— Какие расценки на OSINT-рынке и с чем они связаны?

— OSINT — трудоемкий процесс, интеллектуальный труд, которым занимаются опытные специалисты. Такой труд не может стоить дешево. При использовании специальных систем, работающих с большими данными в интернете, немаловажную долю в цене составляет необходимость многомиллионных вложений в IT-инфраструктуру: серверы, их поддержку и разработку технологий. А если необходимо анализировать данные старше одного года, так называемую ретроспективу, то стоимость подобных услуг может расти кратно, поскольку мало где подобное можно получить.

— Как на OSINT-рынке сказалось новое регулирование в части персональных данных?

— Введение в конце 2024 года уголовной ответственности за незаконный сбор персональных данных и предстоящее с 30 мая ужесточение административной ответственности за нарушения в этой сфере — меры вынужденные. Они принимаются в условиях беспрецедентного роста кибератак, мошенничества и других угроз информационной безопасности России. В сложившейся ситуации многие клиенты, не связанные с правоохранительными органами и специальными службами, берут паузу для оценки юридических рисков. При этом мы оказываем консультационные услуги, помогая заказчикам найти оптимальное решение в рамках правового поля.

— Какое будущее у OSINT-рынка в России? От чего оно зависит? Какие вы видите сценарии?

— Наиболее вероятный сценарий заключается в затягивании перехода к формированию оптимальных законодательных условий, дающих возможность применять OSINT не только в интересах силовых структур, но и для решения широкого спектра задач в интересах власти, общества и бизнеса. К сожалению, это может привести к потере динамики в развитии OSINT, а также к замедлению проводимых исследований и реализации программ по развитию технологий, что для нашей страны, которая находится в состоянии информационной войны, никак нельзя допустить.

Интервью взял Алексей Жабин