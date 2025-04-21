Чистая прибыль воронежского шинного завода Pirelli выросла вдвое до 105 млн руб.

В 2024 году ЗАО «Воронежский шинный завод» (совместное предприятие итальянской компании Pirelli и российской госкорпорации «Ростех») увеличило чистую прибыль в два раза, с 70 млн до 105 млн руб. Это следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка завода увеличилась на 19%, с 2,4 млрд до 2,9 млрд руб. Дебиторская задолженность предприятия выросла на 67%, с 368 млн до 644 млн руб. Кредиторская задолженность также увеличилась — на 5%, с 889 млн до 935 млн руб.

Себестоимость продаж при этом выросла с 2,4 млрд до 2,8 млрд руб. Прибыль от продаж — со 194,6 млн до 213,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ЗАО «Воронежский шинный завод» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году для производства резиновых шин, покрышек и камер, а также их восстановления. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Гендиректор — Евгений Иванов. Учредители не раскрываются.

В 2022 году итальянская Pirelli заявила о прекращении инвестиций в российские активы. Воронежские власти тогда надеялись, что местное предприятие не снизит производство.

Егор Якимов