Под Уфой организуют военно-исторический лагерь для подростков за 1,6 млн рублей

«Центр патриотического воспитания молодежи» Уфы на конкурсе 21 мая выберет организатора военно-исторического лагеря «Заря», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,6 млн руб. Он будет профинансирован из средств учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2025 год.

Загородный оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания должен находиться не более чем в 60 км от Уфы. За смену там должны отдохнуть 120 подростков. Продолжительность заезда — 11 дней, c 14 по 24 июня. Подрядчик должен обеспечивать детей шестиразовым питанием, круглосуточно охранять территорию, проводить культурно-массовые мероприятия (дискотеки, конкурсы, показ художественных фильмов и мультфильмов). В радиусе 2 км от лагеря не должно быть открытых водоемов, дети будут купаться в бассейне. Необходимо обеспечивать подростков спортивным инвентарем.

Кроме того, в лагере должны проводить со школьниками учебно-тренировочные занятия по стрельбе из пневматической винтовки, горно-высотной и огневой подготовке, оказанию первой помощи пострадавшему.

Подрядчик должен проводить выставки образцов тактического снаряжения, стрелкового оружия и проводить лекционно-просветительские занятия в соответствии с тематикой военно-исторического лагеря.

В мае 2024 года «Центр патриотического воспитания молодежи» заключил контракт на организацию военно-исторического лагеря с единственным участником конкурса — МАУ «Спортивный центр "Уфимский сокол"» стоимостью 1,57 млн руб.

Майя Иванова