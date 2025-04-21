В Башкирии акционировали «Башавтотранс»

ГУП «Башавтотранс» преобразовано в акционерное общество с сохранением прежнего названия, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Из приказа главы ведомства Натальи Полянской стало известно, что до первого собрания акционеров гендиректором предприятия останется Надир Самиев. В состав имущественного комплекса предприятия, подлежащего приватизации, вошли 90 участков в городах и районах Башкирии, свыше 400 зданий, автобусы, оборудование и прочее.

АО «Башавтотранс» — основной пассажирский автоперевозчик Башкирии, обслуживающий муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные маршруты. Прибыль предприятия в 2024 году составила 183,2 млн руб.

Венера Хисамова