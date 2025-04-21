После жалоб жителей Чувашии на задержку отключения тепла в домах глава республики Олег Николаев порекомендовал Госжилинспекции региона вместе с управляющими компаниями рассмотреть возможность регулировки систем теплоснабжения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашии призвал Госжилинспекцию решить проблему с задержкой отключения тепла

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Глава Чувашии призвал Госжилинспекцию решить проблему с задержкой отключения тепла

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В следующий понедельник подробно проанализируем итоги отопительного периода по каждому муниципалитету, включая динамику инцидентов и эффективность их решения. Особое внимание — подготовке к следующему сезону. Недопустима ситуация этого года, когда многие, включая Чебоксары, не имели паспортов готовности», — заявил он.

Олег Николаев также поручил Минстрою Чувашии разработать план подготовки к следующему отопительному сезону с четким мониторингом каждого этапа.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Казани завершат 21 апреля.

Дарья Сайфиева