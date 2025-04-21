21 апреля в Казани перестанут подавать отопление в дома. Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии города. О том, что отопительный сезон планируют завершить сегодня, стало известно 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Казани завершится отопительный сезон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сегодня в Казани завершится отопительный сезон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Систему отопления отключают, когда среднесуточная температура превышает +8°С и держится пять суток подряд.

Сегодня также планируют прекратить подачу тепла в дома Нижнекамска и Набережных Челнов.

Как рассказали в Гидрометцентре Татарстана, вчера в Казани был обновлен температурный рекорд. По данным метеостанции Казань-Аэропорт, температура воздуха достигла +22,5°С.

Диана Соловьёва